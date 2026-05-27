Клещей и комаров в следующем году станет меньше

В беседе с Life.ru учёный-биолог Михаил Воробьёв объяснил, почему в этом году россияне столкнулись с нашествием комаров, мошек, пауков и клещей.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась из-за формирования комфортных условий для размножения того или иного вида, и такой «наплыв» происходит это довольно часто. Воробьёв обратил внимание на то, что вслед за насекомыми начинают активно размножаться те, кто ими питается.В результате происходит автоматическое природное регулирование, и система приходит в равновесие.

Учёный отметил, что часть насекомых погибнет, другая — не перезимует, у них, возможно, окажется более слабая генетика, потому что особей слишком много, и в следующем году их станет меньше.