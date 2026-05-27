Чиновники поставят пандус после появления видео с ползающей женщиной

После появления в соцсети шокирующего видео, на котором пожилая женщина-инвалид ползает по грязному подъезду, в котором нет пандуса, последовавшей реакции следователей и Александра Бастрыкина, карельские чиновники решили облегчить жизнь пенсионерке.

27 мая администрация Суоярвского округа заявила, что в подъезде поставят пандус и установят дополнительные перила для пожилой женщины без ноги.

Чиновники сообщили, что поставить в подъезде дома № 6-а на Первомайской улице стационарный пандус невозможно, поэтому установят откидную конструкцию. Также в подъезде установят дополнительные перила. Все работы пообещали выполнить до 10 июня.

Также чиновники обещали переселить женщину из аварийного фонда в новую квартиру в строящемся доме, который, как обещают в администрации, будет оборудован необходимыми для инвалида средствами доступности, включая стационарный пандус. Заселить пожилую женщину в новый дом надеются до 1 декабря 2026 года.