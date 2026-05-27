СК проводит проверку после видео с ползающей женщиной-инвалидом

В Карелии следователи проводят проверку после видео с ползающей по лестнице в подъезде женщиной без ноги. Доклад о результатах проверку ждут в центральном аппарате в Москве.

В доме в Суоярви пожилая женщина-инвалид вынуждена ползать по лестнице, чтобы выйти на улицу, так как в подъезде нет пандуса. Шокирующее видео того, как женщина без ноги с трудом поднимается по грязному подъезду, было опубликовано в соцсети.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил карельским коллегам доложить о ходе и результатах проверки и мерах, принимаемых для защиты нарушенных прав инвалида.