27 мая 2026, 12:05
СК проводит проверку после видео с ползающей женщиной-инвалидом
Бастрыкин ждет доклад от карельских коллег по ситуации с отсутствием пандуса в доме в Суоярви
В Карелии следователи проводят проверку после видео с ползающей по лестнице в подъезде женщиной без ноги. Доклад о результатах проверку ждут в центральном аппарате в Москве.
В доме в Суоярви пожилая женщина-инвалид вынуждена ползать по лестнице, чтобы выйти на улицу, так как в подъезде нет пандуса. Шокирующее видео того, как женщина без ноги с трудом поднимается по грязному подъезду, было опубликовано в соцсети.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил карельским коллегам доложить о ходе и результатах проверки и мерах, принимаемых для защиты нарушенных прав инвалида.