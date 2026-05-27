Названы даты выплаты пенсий и пособий в июне

Отделение Социального фонда России по Карелии опубликовало график перечисления пенсий и социальных выплат в июне этого года.

Так, 3 июня будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет; ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

Ежемесячная выплата из материнского капитала будет перечислена 5 июня. Ежнемесячную выплату ветеранам боевых действий можно ждать 11-12 июня.

Пенсии и соцвыплаты будут перечислены 11, 12 и 20 июня людям, получающим их на банковский счет. Жители республики, получающие деньги на почте, могут ждать их в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

