Петрозаводские танцоры победили на Олимпиаде

В Москве прошла XXII Всемирная танцевальная Олимпиада. В номинации цыганских танцев выступили солистки петрозаводской студии Юлии Никоновой. Все три композиции, исполненные участниками ансамбля, удостоены золотых медалей: «Цыганское попурри», «Далю даля» и «Хабарка».

Судьями были ведущие в этом жанре артисты России. Мануэль Джелакаев выступает в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн». Николай Васильев солист цыганского ансамбля «Русска Рома». Изабелла Осипова – актриса, танцовщица, музыкант, режиссёр, работает в Московском молодежном оперном театре.

Благодарим уважаемых судей за высокую оценку нашего труда. Особая признательность нашему любимому хореографу Земфире Архинчеевой за прекрасные постановки – мы танцуем их с огромным удовольствием! И, конечно, молодцы сами наши танцоры: Наталья Чернобай, Светлана Богданова, Виктория Певкур и Евгения Цветкова. Спасибо всему нашему коллективу за усердие и волю к победе!

- подчеркнула Юлия Никонова.

Награды студии Юлии Никоновой абсолютно заслуженные, ведь ее участницы постоянно оттачивают свое мастерство. Коллектив любительский, однако подход к занятиям профессиональный. Яркие костюмы шьются индивидуально для каждого номера за собственные средства танцовщиц. Красота, слаженность и динамичность самых разных танцев достигаются за счет постоянных репетиций. Коллектив хорошо известен в Карелии и за ее пределами, поскольку стремится постоянно выступать на самых различных сценических площадках.