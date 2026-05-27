Будущий урожай клубники спасают в Карелии

Клубничные поля под Петрозаводском спасают от прогнозируемых заморозков. В течение 27, 28 и 29 мая в регионе ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус 1 градуса.

Для многих дачников, фермеров это прибавило хлопот. Высаженную рассаду, всходы на грядках и огородах, цветущую клубнику пытаются сохранить.

В фермерском хозяйстве в Пряжинском районе в деревне Виданы поля с клубникой спешно накрывают укрывным материалом. Процесс показали в паблике хозяйства «Вкус Карелии».

«Тоже пришлось из-за таких новостей накрывать клубнику, она уже некоторая с цветами стоит»,

- отреагировали в комментариях.

«Ранние сорта в Карелии вообще опасная штука, очень подвержены возвратным заморозкам, но мы справимся со всеми невзгодами! Не вешаем нос!» - с оптимизмом отреагировали фермеры.