27 мая 2026, 11:42
Турист из Москвы заблудился у Ботанического сада в Петрозаводске
Карельские спасатели нашли мужчину, помощь врачей ему не требовалась
фото «Петрозаводск говорит»
Москвич любовался карельской природой, но заблудился. На поиски туриста направили спасателей.
Мужчина заплутал вечером 26 мая в Соломенном в районе Ботанического сада. Спасатели нашли жителя столицы, вывели из леса и отвезли в город. Помощь врачей ему не требовалась.
Ранее спасатели помогли двум туристам выбраться с острова на озере Лососинное.