Турист из Москвы заблудился у Ботанического сада в Петрозаводске

Москвич любовался карельской природой, но заблудился. На поиски туриста направили спасателей.

Мужчина заплутал вечером 26 мая в Соломенном в районе Ботанического сада. Спасатели нашли жителя столицы, вывели из леса и отвезли в город. Помощь врачей ему не требовалась.

Ранее спасатели помогли двум туристам выбраться с острова на озере Лососинное.