27 мая 2026, 11:42
Происшествия

Турист из Москвы заблудился у Ботанического сада в Петрозаводске

Карельские спасатели нашли мужчину, помощь врачей ему не требовалась
хмурый день
фото «Петрозаводск говорит»

Москвич любовался карельской природой, но заблудился. На поиски туриста направили спасателей.

Мужчина заплутал вечером 26 мая в Соломенном в районе Ботанического сада. Спасатели нашли жителя столицы, вывели из леса и отвезли в город. Помощь врачей ему не требовалась.

турист

Ранее спасатели помогли двум туристам выбраться с острова на озере Лососинное.

Обсудить
Метки: 
ботанический сад
Петрозаводск
турист