Место для нового скейт-парка в Костомукше выберут вместе с жителями

О планах по строительству скейт-парка рассказала вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник во время рабочей поездки в Костомукшу.

Идея создания современной площадки для занятий экстремальными видами спорта появилась после обращения жителей к главе Карелии Артуру Парфенчикову в ходе дня единого приема граждан в конце прошлого года. Руководитель региона поддержал инициативу и поручил держать реализацию проекта на контроле.

Скейт-парк планируют построить на внебюджетные средства. Для финансирования проекта уже удалось привлечь благотворителей. Кроме того, при подготовке проекта учитывают опыт Петрозаводска, где сейчас завершается строительство современного скейт-парка возле Университетского лицея. Его планируют открыть ко Дню молодежи в конце июня.

Сейчас основное внимание уделяют выбору площадки для будущего объекта. В числе возможных вариантов рассматривается территория возле набережной озера Контокки — продолжение улицы Героев. На этом участке есть свободное пространство, где может разместиться молодежная площадка.

Набережную Контокки в последние годы активно благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь уже появились новые прогулочные дорожки, освещение, скамейки, сцена, терраса для мероприятий и обновленные лестницы.

Как отметил глава Костомукшского муниципального округа Александр Дмитриев, благоустройство общественной территории продолжится и в этом году. На набережной планируют оборудовать пирсы для любителей сап-бордов и продолжить развитие пешеходного маршрута «Светлый берег».

По словам Александра Дмитриева, создание скейт-парка соответствует общей концепции развития территории как современного общественного пространства для жителей разных возрастов. При этом окончательное решение по месту строительства пока не принято — рассматриваются и другие варианты.

Лариса Подсадник подчеркнула, что вопрос размещения скейт-парка необходимо обсуждать совместно с жителями города и депутатами. В качестве экспертов к работе также планируют привлечь разработчиков мастер-плана развития Костомукши.