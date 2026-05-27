27 мая 2026, 12:15
В карельском городе полыхал коттедж
Пожарные справились с огнем в частном жилом доме в Лахденпохье
Фото: Госкомитет ОЖ и БН Карелии
Загорелся частный жилой коттедж. Личный состав пожарной части № 26 по охране города Лахденпохья направили к месту происшествия: горел частный жилой коттедж на улице Малиновского, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
По данным источника, информация об инциденте на пульт дежурного поступила 26 мая в 17:33. На место происшествия прибыли две автоцистерны и семь человек. Спасатели подали два водяных ствола. Пожар ликвидировали в 18:15, обошлось без пострадавших.
