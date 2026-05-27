В карельском городе полыхал коттедж

Загорелся частный жилой коттедж. Личный состав пожарной части № 26 по охране города Лахденпохья направили к месту происшествия: горел частный жилой коттедж на улице Малиновского, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

По данным источника, информация об инциденте на пульт дежурного поступила 26 мая в 17:33. На место происшествия прибыли две автоцистерны и семь человек. Спасатели подали два водяных ствола. Пожар ликвидировали в 18:15, обошлось без пострадавших.

Ранее сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина в Петрозаводске.