В российском городе накануне последнего звонка пропал подросток

В Перми накануне последнего звонка похитили 18-летнего выпускника, сообщает «Комсомольская правда — Пермь».

По данным источника, юноша ушел из дома днем 25 мая, а вечером родителям и сестре пропавшего начали поступать требования выкупа в 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что полиция отслеживает передвижения выпускника по камерам, а родители написали заявление в ФСБ, так как угрозы не прекращаются. Семье посоветовали не брать трубку и не общаться с похитителями.

Поисками юноши занимаются полицейские, волонтеры, родные и друзья.

В школе пропавшего 26 мая прошел последний звонок, но выпускник на нем не появился. Близкие отмечают, что в последнее время юноша сильно переживал из-за экзаменов и был закрытым.

