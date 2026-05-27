Вода в море на российском курорте прогрелась до 23 градусов

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Мария Макарова рассказала о температуре воды в конце мая на российских курортах. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила Макарова, в Ейске море уже прогрелось до 23 градусов. Это самый высокий показатель. Для сравнения, в Геленджике температура воды составляет 20 градусов, в Туапсе - 18 градусов, в Сочи - 17 градусов. В Крыму традиционно вода прогревается дольше. Сейчас в Евпатории море нагрелось до 17 градусов, в Феодосии - до 14 градусов, а в Алуште всего до 11 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии предприятие наказали за опасный гидрант.