Злой пенсионер повредил топором входную дверь родственницы в Карелии

В полицию обратилась жительница одного из поселков Пряжинского района и сообщила, что обнаружила на входной двери следы повреждений, рассказали в МВД по РК.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к преступлению причастен близкий родственник женщины, который проживает с ней по соседству и уже длительное время с ней конфликтует.

По данным источника, когда хозяйки не было, пенсионер пришел к её дому и топором повредил входную дверь, светильник и дождевой слив на окне.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине, который полностью признал свою вину, грозит штраф, различные виды обязательных работ, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

