Названа претендентка на должность председателя Верховного суда Карелии

Верховный суд Карелии может возглавить Галина Строганова. Ее кандидатуру на судейскую должность поддержал глава ВС России Игорь Краснов.

«ВККС РФ по результатам рассмотрения заявлений претендентов, с учетом мнения главы Верховного Суда Российской Федерации, рекомендовала Строганову Галину Викторовну кандидатом на должность председателя Верховного суда республики Карелия»,

В настоящее время высшую судебную инстанцию в регионе возглавляет Анатолий Наквас. Строганова является заместителем председателя Кемеровского областного суда.