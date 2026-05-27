27 мая 2026, 16:27
Названа претендентка на должность председателя Верховного суда Карелии
Судья из Кемеровской области может сменить Анатолия Накваса
Верховный суд Карелии может возглавить Галина Строганова. Ее кандидатуру на судейскую должность поддержал глава ВС России Игорь Краснов.
«ВККС РФ по результатам рассмотрения заявлений претендентов, с учетом мнения главы Верховного Суда Российской Федерации, рекомендовала Строганову Галину Викторовну кандидатом на должность председателя Верховного суда республики Карелия»,
- говорится в сообщении на сайте суда.
В настоящее время высшую судебную инстанцию в регионе возглавляет Анатолий Наквас. Строганова является заместителем председателя Кемеровского областного суда.