Власти Финляндии откроют границу только после гарантий от Москвы

Ситуация с безопасностью на границе Финляндии с Россией «остаётся напряжённой, но стабильной», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на заявление финского МВД.

Сообщается, что министерство представило законопроект о продлении действия закона о пограничной безопасности. По мнению финской стороны, угроза несанкционированного проникновения в Финляндию через её границу с Россией остаётся высокой.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия намерена и впредь предотвращать несанкционированную миграцию на своей внешней границе, которая является самой протяжённой внешней границей ЕС и НАТО с Россией. Чиновница предложила продлить действие закона на период после 31 декабря 2026 года.

Отмечается, что пункты пропуска на сухопутной границе Финляндии и России остаются закрытыми с конца 2023 года. Такая мера призвана снизить наплыв мигрантов.

«Фактически закон позволяет финнам выдворять беженцев прямо на границе с Россией: в течение срока его действия финские власти могут принять решение об ограничении приёма заявлений о международной защите на границе и в непосредственной близости от неё»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что граница может быть открыта только после получения гарантий от представителей самого высокого политического уровня РФ, отмечает источник.