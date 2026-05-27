Птиц расстреливают в поселке Карелии

Неизвестный устроил охоту на птиц в олонецком поселке Ильинский. Местные жители заметили несколько погибших ворон, а также покалеченных пернатых. В соцсети опасаются, что стрелок не остановится на птицах, а вскоре выберет себе другие цели.

«На улице Ганичева снова объявился стрелок. Пока стреляет по воронам, убивая и калеча их. В районе дома номер 20 было найдено уже 3 мертвых вороны со следами пулевых отверстий, одна живая ходит со сломанным крылом»,

- написали в сообществе «Подслушано в Ильинском». Автор публикации отметил жестокость стрелка, убивающего птиц в период гнездования.

В комментариях призвали обращаться в полицию.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о кошке, которую тоже расстреляли из пневматики в Ильинском.