Хулиган расстрелял домашнюю кошку на глазах хозяйки в Карелии

Домашняя кошка помешала стрелку в олонецком поселке Ильинский. 10 мая хулиган выстрел в кошку, которая гуляла во дворе, а поблизости была хозяйка, сообщает паблик «Жесть Карелия». Пуля попала в голову и осталась там, раздробила кости, питомец получил тяжелые травмы. Животному потребуется операция, которую в Карелии ветеринары не делают, и лечение.

В сообществе предположили, что выстрел был сделан из переделанного пневматического ружья. Также сообщается, что было написано заявление в полицию. Но люди считают, что правоохранители не принимает должных мер к наказанию преступников, жестоко обращающихся с животными.

Владельцы пострадавшей кошки опасаются, что живодер может причинить вред другим животным или причинить другой вред.

