Появление ядовитых пауков в Подмосковье назвали вопросом времени

Появление ядовитых пауков в Московской области назвали вопросом времени. Пока для каракуртов в регионе прохладно, но, если тенденция потепления сохранится, все изменится. Такое мнение высказал директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области в разговоре с агентством «Москва».

Помимо ядовитого паука из семейства черных вдов в Подмосковье могут объявиться и адаптироваться и другие нетипичные насекомые. Например, вид богомолов - боливария короткокрылая, которая уже встречается в Воронежской и Тамбовской областях, и ветряных скорпионов – сольпуги.

По мнению эксперта, новые виды быстро обосновываются в Московской области. С его слов, россияне наблюдают самую стремительную «юженизацию» фауны за всю историю наблюдений. При этом есть риск вытеснения существующих видов за место под солнцем.