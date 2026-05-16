Водителя Dodge, дрифтовавшего у бывшего поста полиции, ждет суд

36-летнего водителя Dodge, устроившего опасный дрифт в центре Петрозаводска напротив бывшего поста полиции, будут судить. Мужчину обвинили в хулиганских действиях, угрожавших безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщили в прокуратуре.

Мы уже рассказывали, что в марте мужчина на иномарке двигался по проспекту Ленина, превысил скорость и стал кружить на дороге, создав опасность для окружающих. Лихача установили. Он раскаялся и признал вину. Сообщалось, что автомобиль он взял у соседа по даче. Машину изъяли и арестовали.

По поручению руководства прокуратуры Карелии полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Дело направили на рассмотрение в суд.