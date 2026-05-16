Мужчин начали обманывать на свиданиях

О новой схеме развода мужчин во время свиданий заговорили в России. По информации Mash, девушки знакомятся в приложениях с мужчинами, приглашают на свидание, а во время встречи заводят спутника в магазин цветов. Там покупают дорогой букет, после пара идет на прогулку, но через 15 минут девушка испаряется под предлогом срочно возникших дел.

Купленный букет она возвращает в магазин и бежит на следующее свидание, где разводит мужчину по такой же схеме. По информации источника, один и тот же букет могут продавать за день чуть ли не по пять раз.

Те, кто разоблачает подобные сценарии обмана, говорят, что ранее эти же команды обманывали мужчин через кафе и рестораны, где девушки накручивали огромные чеки, а заведения делились прибылью.