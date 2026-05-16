Кофе, масло, алкоголь и закуски вынесли из магазинов на 22 тысячи

Магазинных воров задержали в Петрозаводске. К краже нескольких упаковок кофе общей стоимостью почти пять тысяч рублей оказался причастен 29-летний ранее судимый петрозаводчанин. Похищенное он положил в пакет и прошел мимо кассы, а кофе продал.

Другой 36-летний мужчина вынес корзинку с закусками и алкоголем на общую сумму 3800 рублей. Еще один 40-летний мужчина тоже сходил в магазин за бесплатными покупками. Он набрал различной еды на сумму более 3400 рублей, на кассе самообслуживания из всех товаров заплатил за кашу 60 рублей и спокойно вышел из магазина. Другой похититель дважды воровал товары из магазина. В один день набрал масла и кофе на 4400 рублей, в другой раз взял товаров уже на 1100 рублей больше. Продукты он складывал в рюкзак, чтобы потом продать.

Правоохранители возбудили уголовные дела по фактам краж. Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы.