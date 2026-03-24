Пешеходы спасались бегством от дрифтера в центре Петрозаводска

Вечером 20 марта неизвестный водитель устроил опасный дрифт в самом центре Петрозаводска, на проспекте Ленина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль вылетает на площадь у гостиницы «Северной» и начинает выписывать фигуры, напугав пешеходов до такой степени, что те были вынуждены спасаться бегством.

Госавтоинспекция карельской столицы просит очевидцев случившегося откликнуться и помочь найти нарушителя спокойствия. Звонить можно по телефону 715-900 (дежурная группа, круглосуточно).

Ранее сообщалось о том, что юный мотоциклист сбил школьницу в карельском городе.