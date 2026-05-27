ВТБ и «Вайлдберриз» договорились о стратегическом партнёрстве

ВТБ и группа RWB (Wildberries) договорились о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, а также повышение доступности финансовых услуг для клиентов. По оценке сторон, это первый пример прямого сотрудничества одного из крупнейших банков страны и ведущего игрока электронной коммерции.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что клиентская база «Вайлдберриз» составляет около 80 млн человек, а у ВТБ — примерно 30 млн, и эти аудитории далеко не всегда пересекаются, поэтому партнёрство даёт банку выход на принципиально иной масштаб работы. Кроме того, Wildberries обладает широкой базой клиентов в малом бизнесе, которым ВТБ сможет предложить дополнительные сервисы и услуги.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал сотрудничество новой вехой в развитии розничного бизнеса банка.

В рамках соглашения ВТБ приобретает 5% долю в WB Банке с потенциальной возможностью её увеличения, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ.