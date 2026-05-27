Спортсменов в Карелии лишают тренировок

Текст: Елена Малишевская, фото из личных архивов тренеров Кондопоги

В редакцию сайта «Петрозаводск говорит» обратились тренеры и родители спортсменов, занимающихся в Ледовом дворце Кондопоги. Они арендуют спортивные залы и готовят своих подопечных к соревнованиям различных уровней по пауэрлифтингу, художественной и спортивной гимнастике. Настоящим шоком для всей спортивной общественности города бумажников стало объявление о закрытии Ледового дворца и Дворца спорта с 15 июня по 3 августа. На полтора месяца спортсмены будут лишены тренировок в профессиональных залах, а это значит - потеряют форму и не смогут показать те результаты, к которым стремились.

«Руководство всех ошарашило, поставив перед фактом, что Ледовый дворец полностью закрывают для посещения. Спортсменов выгоняют на улицу, родители в шоке и растерянности, тренеры тем более. Спортсмены, которые занимаются в зале, готовятся к чемпионатам мира, Европы по пауэрлифтингу. Они, как и все посетители, просто идут на улицу. Срывается план подготовки!»,

- написали в нашу редакцию тренеры и родители спорстменов.

Тренеров обескуражило то, что с ними даже не поговорили, не предупредили, не объяснили причины. О том, чтобы вместе поискать пути выхода из сложившейся ситуации, и речи нет. Просто сухое объявление в паблике Ледового дворца.

«Уважаемые посетители! Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (далее - Училище) информирует о том, что с 15 июня 2026 года по 03 августа 2026 года, в связи с коллективным отпуском сотрудников Училища и проведением в это время профилактических работ по подготовке к предстоящему сезону, Ледовый дворец и Дворец спорта будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Мы хотели выяснить отношение руководства Ледового дворца к разгорающемуся скандалу и неустанно звонили директору училища олимпийского резерва. Александр Михайлович Воронов трубку не взял. Наша редакция открыта для взаимодействия и мы, безусловно, опубликуем его позицию - если он захочет объяснить свои действия. Тренеры кондопожских спорстменов охотно шли на контакт и рассказали нам, чем грозит их воспитанникам остановка тренировочного процесса.

Виталий Гнетнев много лет занимается пауэрлифтингом. Сейчас не только сам поддерживает форму, но и тренирует в зале Ледового дворца своего сына и его друзей. 16 мая участвовали в мастерском турнире в Петрозаводске, привезли золотые, серебряные и одну бронзовую медали. Двое парней выполнили норматив КМС, один стал мастером спорта.

«У всех спорсменов тренировочный процесс - непрерывный. Заканчивается один, начинается другой. У нас в зале профессиональный помост, жимовые лавки под себя, все тренажеры под себя. Про гимнастов я вообще не говорю - там уникальное оборудование. Очень некомфортная сложилась ситуация. Придётся на уличных тренажерах заниматься, но это всё для бодибилдеров, у нас другое»,

- рассказал Виталий Гнетнев.

В прошлом году коллектив Ледового дворца в коллективный отпуск не уходил, рассказали нам тренеры. Но в прошлом году ещё и охранники дворца работали, потом их сократили. Впрочем, не только их.

Алёна Епишина когда-то начинала тренироваться у Виталия Гнетнева, потом добилась выдающего результата - получила звание мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу. Алёна рассказала, что в Ледовом дворце сократили инструкторов.

«Знаете, сколько раз мы ловили штангу, которая могла упасть на человека? Раньше за этим следили инструкторы, сейчас их просто нет...»

Алёна не представляет, куда пойдут заниматься спорnсмены при закрытых Ледовом дворце и Дворце спорта. Обещанный стадион в Кондопоге так и не достроили, бассейны закрываются... Много раз руководство училища олимпийского резерва меняло график работы, сокращало время вечерних тренировок. Сейчас вообще катастрофа - спортсменов выгоняют на улицу. И альтерантивы в качестве другого зала для тренировок в Кондопоге нет.

Татьяна Ивановна Голубева - тренер по спортивной гимнастике. Сейчас у нее занимаются три группы школьников и две группы дошкольников. Родители в шоке, Татьяна Ивановна тоже.

«Куда мы пойдем заниматься? Не знаю. В этом зале пороллоновые ямы, канаты, брусья... Таких профессиональных залов больше не найдем. Разве что куда-то в школу или детский сад на лето пустят...».

Больше всех от этой ситуации пострадают прославленные гимнастки Карелии. Сейчас Анжелика Лискова, старший тренер по художественной гимнастике со своими девочками уехала на соревнования в Санкт-Петербург, и мы не стали отвлекать тренера от важного мероприятия звонками. Но, как рассказали её коллеги, Лискова очень переживает: ведь в сентябре у наших гимнасток участие в важных российских соревнованиях. А что значит - на полтора месяца выпасть из тренировок? Это значит забыть о медалях.

Не раз подопечные Анжелики Лисковой становились победителями и призерами престижных соревнований. Когда это происходило, все карельские СМИ, а также все чиновники, менеджеры спорта с гордостью писали: «Наши победили!». А что теперь? Пусть они тренируются где хотят? Найти другой зал для занятий художественной гимнастикой не то что трудно, это невозможно. Только высота потолка должна быть не менее пяти метров, не говоря о других условиях.

Наша редакция надеется на взвешенное решение руководства училища олимпийского резерва, министерства спорта Карелии и правительства республики в целом. Надо поддержать спортсменов и не допустить срыва тренировочного процесса. А то гордиться будет просто нечем.