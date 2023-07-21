Дружественная держава протянула руку Петрозаводску и Карелии

С официальным визитом в Петрозаводск ровно двадцать лет назад прибыл Генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге господин Чень Ичу. Это был первый визит в Карелию высокого гостя из КНР.

Главу китайского консульства, его супругу и специалиста по политическим исследованиям приняли в мэрии. Господина консула интересовали вопросы, связанные с работой горсовета, администрации города, крупнейших предприятий столицы Карелии.

«Моя цель визита в вашу республику – познакомиться с вами, наладить контакты между двумя нашими странами»,

- сообщил господин Чень Ичу.

Огромное расстояние между Китаем и Карелией не стало помехой для налаживания экономических и культурных отношений. Несмотря на разницу у нас нашлось и много общего. Например, в обоих регионах одинаково популярны были фестивали ледовых скульптур. Поэтому ожидалось, что следующей зимой среди участников «Гипербореи» на набережной Онежского озера будут и мастера из Китая.

«Мы будем для вас пропагандировать в нашей стране, чтобы больше наших людей узнали, что в России есть такая прекрасная республика, как Карелия, и прекрасный город, как Петрозаводск», - обещал господин консул. На следующий день делегация из Китая провела переговоры в правительстве РК.

Кстати, специалисты из этой страны все делали добросовестно, в том числе и контакты налаживали. Благодаря этим усилиям вскоре у нас в Петрозаводске стало учиться много молодежи из КНР.

В городе Сортавала, на родине известного во всем мире художника Кронида Гоголева состоялась презентация альбома его работ. Это событие можно было назвать выдающимся. Для мастера, работы которого украшали коллекции мира, тот фотоальбом был первым печатным изданием.

В выставочном зале родного для Кронида Гоголева города экспонировались его самые известные работы. На презентацию книги там собрались его близкие, друзья, поклонники творчества. Конечно, фотографии не были способны передать всю прелесть и очарование его картин на дереве. Это надо видеть воочию. Тем не менее, фотоальбом, изданный при поддержке РАО ЕЭС, помогал представить масштаб таланта художника.

«Я очень много рисовал – бумага, карандаш. Но мне хотелось в каком-то материале работать. Я даже немного стеснялся, когда стоял с карандашом. Мужчина – понимаете, ему топор надо. Когда я взялся за дерево, я изменил себе жизнь. Это где есть пот, где есть усталость, есть такое, что свойственно только мужчине». Презентация прошла довольно скромно, но уважение к творчеству Кронида Александровича сквозило во всем. В картинах Гоголева живет русская душа, страдания и радость народа. Неслучайно на презентации звучали старинные русские песни, которые для друга спел знаменитый карельский бас Виктор Каликин.

Участники петрозаводского джип-клуба обкатывали новую трассу в местечке Пески. Там любители гонок на внедорожниках тренировались накануне этапа Чемпионата России «Карелия-трофи».

Джиперы раздумывали над тем, чтобы сделать ту дорогу частью маршрута гонок, на которые собирались приехать участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования на трассах Карелии проходили уже в течение пяти лет, и организаторы хотели, чтобы и петрозаводчане смогли сами увидеть это зрелище. Их опыт показал – гонки на внедорожниках становятся все популярнее. Люди были готовы следить за соревнованиями в любую погоду. Один из организаторов джип-клуба Виталий Лях сказал: «Вообще, это спорт для рукодельников или для богатых. Можно купить базовую «Ниву» и за небольшие деньги сделать приличный внедорожник. Стандартный УАЗик неплохо подготовлен. УАЗики сильно котируются, соревнования в основном выигрывают люди на УАЗиках». Сам Виталий переделал свой «Лэнд Крузер» во внедорожник и демонстрировал мастерство высшего пилотажа на нем. Но машина застряла, и пришлось звать помощь, чтобы ее вытащить.

В местечке Пески гонки «Карелия-Трофи» собирались проводить 2 августа, при условии, что трасса будет обкатана и проходима. Специалисты уверяли, что, если пройдет дождь, по этой трассе пройти будет уже невозможно. В 2003 году наши джиперы прошли больше тысячи километров вокруг Ладоги на Чемпионате России. И на петрозаводских трассах надеялись на победу в будущих состязаниях.

Таким было 21 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.