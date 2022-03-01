Ко всем прочим бедам поликлиника Петрозаводска пострадала от огня

Многострадальная детская поликлиника №1 еще не успела оправиться от весеннего пожара 2001 года, как в конце февраля 2002 года ее вновь постигло несчастье. На этот раз сгорела часть правого крыла поликлиники. При этом до сих пор не была решена проблема переселения железнодорожной поликлиники в первую детскую.

Следователи выяснили, что пожар начался с перекрытий, которые находились между первым этажом и подвалом. Пострадал аптечный склад поликлиники, столовая и недавно отремонтированный кабинет хирурга. Его перенесли сюда из левого крыла, которое сгорело в прошлом году.

«Итак у нас здание многострадальное, поскольку в апреле прошлого года у нас тоже был пожар. И до сих пор то крыло не введено в строй, только покрыта кровля, это на 362 тысячи рублей. И дальше пока мы кормимся обещаниями – что будет капитальный ремонт. Но к тем нашим бедам и проблемам добавились еще новые»,

- рассказала главный врач поликлиники Людмила Цветкова.

В этом пожаре, в отличие от прошлогоднего, виновны были не поджигатели. Все произошло само собой. Однако пожарные постарались – за короткое время они спасли от огня деревянное здание, которое, по словам специалистов, было очень сложное для тушения – со множеством пустот и перекрытий. Дорогое лекарство инсулин тоже удалось спасти. Поэтому ущерб от пожара (с учетом износа здания) сочли незначительным, уголовное дело не завели. Однако, это не избавило город, поликлинику и пациентов от проблем. «У нас очень сложный район обслуживания, - пояснила главный врач. – Помимо центра, Сулажгорский кирпичный завод, Перевалка. И если нас «раскидать» по городу – часть на Мерецкова, часть еще куда-то, то получится так, что населению из Сулажгоры и отовсюду, а у многих тяжелое материальное положение, нужно будет приезжать на прием с пересадкой».

Еще вариант: переехать в другое здание в центре города, поновее. «Здание 1935-го года, естественно сантехнику всю надо менять, проводку надо менять, то есть проблем тут очень много. Самый удобный вариант был бы – выехать отсюда и переехать куда-то в другое место. Но нет такой возможности, к сожалению», - сообщил начальник департамента здравоохранения Петрозаводска Георгий Михайлюк. Администрация лишь заверила, что эти сгоревшие помещения смогут отремонтировать в течение двух недель. На ремонт левой половины в бюджете предусмотрели миллион рублей. Но предупредили, что в этом году вряд ли осилят ремонт целиком. Да и повторяющиеся пожары явно опережали темпы строителей. В скором будущем учреждение переехало в здание на Кирова, 21.

Любители внедорожников собрались на берегу Онежского озера, чтобы опробовать свои джипы на непростой снежной трассе. В выходные в преддверии джип-трофи «Снежная Карелия» любители гонок собрались на джип-спринт. Кстати, такие соревнования были популярны уже не только в столице Карелии. Приехали в Петрозаводск попробовать себя в деле гости из Кондопоги. Предложенная трасса на поверку оказалась не из простых. Некоторые экипажи застряли уже на предварительных испытаниях. Виной тому десятиградусный мороз, утверждали очевидцы. Колея затвердела, добавив джиперам новых трудностей. Но любителей внедорожников этим было не испугать. Экипаж Алексея Жураковского и Дмитрия Середкина, быстрее всех преодолевших трассу, вырвал победу у коллег.

А внимание ценителей моды было приковано к площадке во Дворце творчества детей и юношества, где в рамках фестиваля «Гиперборея» состоялся второй конкурс модельеров и дизайнеров одежды «Онежский подиум». Свои фантазии на тему моды представили профессиональные модельеры и дизайнеры, а также те, кто на подиуме только-только оперился. И те, и другие имели сугубо индивидуальный взгляд на современную моду. А потому на конкурсе можно было увидеть и пасторальные одеяния, и костюмы из «звездных войн».

Не обошелся «Онежский подиум» и без восточных мотивов. Модельер Полина Конюшкова представила коллекцию с японским названием: «Праздник девочек в переводе. Идея? Меня давно привлекает Восток. Мечта – поехать в Японию. Часто смотрю оттуда заметки, фильмы и так далее. Основные направления и идеи взяты с японской стилизации». Полина в мир большой моды попала сравнительно недавно. Но некоторые ее коллекции уже успели снискать популярность. Например, коллекция «Примирение». Модельер призналась: «Она родилась на основе событий в мире. Кругом всякие взрывы. События сентября в Америке. То есть захотелось показать людям, что хватит».

Особого одобрения жюри конкурса на этот раз заслужили работы «Новое измерение» Натальи Павшуковой и «Червоточина» Веры Никифоровой. Этим коллекциям присудили второе и третье место. Абсолютным победителем «Онежского подиума» была признана Лариса Винявская со своим «Готовым платьем». В процессе показа помимо лучших коллекций выбирали и лучшую манекенщицу, как тогда говорили. То есть модель. Этот почетный титул зрители присвоили Екатерине Потаповой.

Таким было 1 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pixabay.com, Pexels)