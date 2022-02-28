Скульпторы вырезали десятки «легенд Онежского озера» на набережной

Опасения по поводу того, что конкурс ледовых скульптур отменят из-за погодных условий, не оправдались. Такое было возможно ровно 20 лет назад. Но конкурс начался вовремя. Хотя погода ухитрилась-таки преподнести сюрприз.

В девять утра на городской набережной открылся Третий конкурс снежных и ледовых скульптур. В 2002 году он потерял, к сожалению, статус международного, потому что никто из заграничных ваятелей к нам не пожаловал. И это именно в тот момент, когда конкурс проходил в рамках Первого фестиваля «Гиперборея», который был призван объединить все народы 60-й параллели.

И все же желающих творить из снега и льда на тему «Легенды Онежского озера» нашлось немало. Не испугало их и резкое похолодание. Фестиваль оправдал свое название, ведь Гиперборея – это страна северного ветра. А работа в такую погоду над ледовыми скульптурами стала для их создателей настоящим испытанием. В том году соревновались между собой только ледовые скульпторы. Снежные ваятели выставляли свои творения вне конкурса. Отменить пришлось детский конкурс – снежные глыбы готовились при нулевой температуре и в итоге получились неважного качества. Ледяные глыбы, вырезанные из толщи озера Лососинное, тоже получились не такие, как были на предыдущих конкурсах. Эта смесь льда и снега представляла некую трудность для скульпторов. Через три дня конкурсное жюри и зрители ледовой галереи смогли оценить – чья легенда Онежского озера лучшая.

В те дни карельским филиалом Северо-западного банка России была реализована последняя облигация государственного займа. На что государство потратило 20 миллионов рублей, взятых в долг у населения? Это поехала выяснять журналистка телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Всего было выпущено 4 тысячи облигаций по 500 рублей каждая. Стоимость всего займа – 20 миллионов. Облигации приобретали как частные лица, так и организации. Обладатель таких ценных бумаг в течение двух лет шесть раз получал купонный доход, который составлял 6% от стоимости облигации. Затем ему возвращалась полная стоимость облигации. То есть по истечении двух лет покупатель получал обратно свои деньги, но с процентами. Как ни странно (а к тому времени нас познакомили с обвалами валют, с дефолтами и деноминациями) население республики в очередной раз поверило государству. И все облигации раскупило.

«С 16 декабря состоялось выплата первого купонного дохода. По этим обязательствам Минфин перечислил деньги своевременно и в полном объеме. Все желающие получили свои купонные доходы. И это вызвало дополнительное доверие к этим облигациям»,

- сообщила Тамара Ручина, начальник отдела ценных бумаг и фондового рынка Минфина РК.

Минфин заверил, что республика благодаря реализации этого займа тоже, несомненно, выиграла. 20 миллионов рублей направили на финансирование инвестиционных проектов. Специально созданная комиссия с участием специалистов нескольких ведомств рассматривала проекты и оценивала с точки зрения эффективности возврата средств и полезности для республики. Три таких объекта уже получили суммы от займа.

«Это хлебопекарня в поселке Лоухи 270 тысяч рублей. Совхоз Дзюбенко, финансирование реконструкции творожного цеха 2 миллиона 200 тысяч, и третий – строительство туркомплекса «Сосновый бор» 8 миллионов 500 тысяч». Помимо этого, осталась еще немалая часть средств, которых ждали другие проекты. Обладателей облигаций Минфин заверил в том, что купоны и впредь будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. Кому-то из вас доводилось быть обладателем ценных бумаг? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Русскому драматическому театру Карелии исполнилось в 2002 году 95 лет. В те годы он переживал не лучшие свои времена. Но он был по-прежнему востребован зрителем, и лучшим доказательством этому служили аншлаги. По случаю юбилея в театре состоялся праздничный вечер.

За долгие годы служения Мельпомене он прожил немало событий, повидал немало актерских талантов и судеб. На петрозаводской сцене служили корифеи драматического искусства. В юбилейный вечер, как и много лет назад, на сцену вышли персонажи бессмертного водевиля Сологуба «Беда от нежного сердца». В день юбилея труппа драматического театра пополнилась двумя заслуженными артистами, которым в присутствии публики и коллег были вручены почетные звания и соответствующие регалии. Счастливыми обладателями почетных званий стали актеры Анатолий Медведев и Владимир Сотников. Грамотами министерства культуры были награждены актрисы Ирина Васильева и Елена

Болдахова. Судьба театра – это востребованность у зрителя, это ответственность перед ним, и эту судьбу Русский драматический театр продолжал нести с честью.

Таким было 28 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.