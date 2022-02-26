Новые автомобили для больницы Петрозаводска не смогли выйти в рейс

В больнице Скорой медицинской помощи назревал очередной скандал. Восемь новых автомашин, приобретенных администрацией города для врачей, две недели простаивали в гараже. Проблема, по меткому выражению заместителя мэра Петрозаводска Сергея Свидского, не стоила выеденного яйца. Машины, которых столько ждали, не могли выйти в рейс по одной простой причине – их просто не оформили. В мэрии порядок оформления знали: «Надо техосмотр пройти, заплатить за дороги, заплатить за номер и за определенные документы, которые оформляются».

Но и в гараже больницы порядок знали. Но за оформление всех этих необходимых формальностей нужно было заплатить деньги – тысяч 20-30. В мэрии были уверены, что больница, являясь теперь собственником этих машин, могла бы оформить все сама. Но вот сама больница придерживалась другого мнения: «Мы все-таки бюджетная организация, мы финансируемся от администрации», - пояснил заместитель начальника автоколонны БСМП Валентин Белкин. Видимо, в глубине души в мэрии с этим замечанием были согласны. Поэтому деньги на регистрацию машин быстро нашли, хотя искренне удивлялись, в чем проблема. По заверению Сергея Свидского, деньги на эти цели в больницу поступят завтра, а к концу недели машины смогут работать.

«Я не понимаю сути вопроса, - сказал он. – Есть главный врач, который должен ставить этот вопрос, Геннадий Масликов. Мы с ним встречались на этой неделе на депутатской комиссии, и он почему-то ничего не говорил об этом, а его шофера почему-то поднимают такой вопрос. Причем, только для «Ники Плюс». Зачем вообще будировать вот этот вопрос?» Однако, вмешательство и вопросы журналистов «Ники Плюс» сыграло определенную роль. Руководители мэрии и больницы поспешили встретиться и договориться. А так неизвестно, сколько бы еще машины простояли в гараже. Иногда вмешательство СМИ заставляет вопросы решаться.

История Петрозаводска во все времена была неразрывно связана с историей Онежского тракторного завода (бывший Александровский). В 2003 году и город, и предприятие собирались отмечать свое 300-летие. Этой дате была посвящена историческая викторина, которую ОТЗ проводил в школах. В гимназии №37 директор завода Николай Волнухин торжественно объявил о начале ее второго тура.

На ОТЗ решили всерьез взяться за гражданское воспитание подрастающего поколения. И начали с возрастающего интереса школьников к истории своего старейшего градообразующего предприятия. Викторину, посвященную этой теме, завод проводил в феврале в школах Голиковки. С этим районом Петрозаводска тесно связана судьба предприятия. Участие в викторине было добровольное. Главное – иметь желание побольше узнать об истории города.

«Викторина сыграет важную роль не только в расширении знаний по истории города, по истории завода, но и вообще – с точки зрения воспитания гражданственности. Это интерес к родному краю, интерес к тем заводам, которые строились их предками, на которых работали их родители», - сказала Валентина Лопатенко, учитель истории гимназии №37.

В первом туре от участников викторины требовалось знание Петровского и Александровского периодов становления завода. Второй тур в гимназии объявил открытым сам директор ОТЗ. Вопросы этого этапа были связаны с послевоенной историей предприятия. По мнению учителей, над заданиями викторины школярам пришлось попотеть.

«Некоторые вопросы сложные, нужно поискать, поработать с рядом учебников. Даже я, как учитель истории, смогла сходу ответить не на все вопросы», - сказала Валентина Лопатенко. После первого тура выяснилось, что лучшими биографами завода в гимназии №37 могут по праву считаться шестиклассники. Сложные вопросы их не испугали. Ответить на некоторые из них помог стенд с краткой историей ОТЗ, подаренный заводом. Кроме этого источника знаний предприимчивые школьники нашли и другие способы получения информации: «У меня, например, бабушка там работала. Она мне помогала! Она там все знает. А я, например, ни капли не пожалела, что провела много часов, все выходные в библиотеке. Вообще, хотела узнать историю своего города». Итоги викторины подвели в начале марта. Ее победителей определили школьные учителя и представители ОТЗ. Лучших знатоков истории завода наградили призами.

Таким было 26 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.