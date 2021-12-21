Серьезную помощь медикам Петрозаводска пообещали власти города

Вскоре Петрозаводской Скорой помощи жить и работать станет немного легче – ровно 20 лет назад сообщили власти города. В ноябре сессия Петросовета разрешила городской администрации взять в банке кредит на закупку новых машин для медиков, которые в конце 2001 года работали с большим трудом. И вот стало известно, кто будет поставлять эти машины в Петрозаводск.

Кому именно поставлять машины для петрозаводской Скорой помощи, решалось на открытом конкурсе. Свои предложения представили три фирмы. Две местные: «Дакар» и «Палома-Авто», и одна питерская – «Амбуланс-Мед». У конкурсной комиссии ушло два дня на то, чтобы сделать выбор. Петрозаводские фирмы обещали поставить машины практически по одинаковой цене. Питерцы обещали выполнить контракт, израсходовав на 20 тысяч рублей меньше. В конце концов конкурсная комиссия определила победителя. Девять обычных машин Скорой помощи и один реанимобиль предстояло поставить в столицу Карелии фирме «Палома-Авто». Этим предприятием, кстати, руководил депутат Городского совета Владимир Шилик. Он был известен, в частности, тем, что весной 2001 года предложил коллегам к рассмотрению «свод этических норм работы Петросовета» собственного сочинения. А вот о чем пока не догадывались депутаты, потому что это обнаружилось в далеком будущем, так это то, что Владимир Шилик и сам далек от каких-либо «этических норм», в 2009 году городским судом он был признан виновным в попытке похищения женщины, мошенничестве, хищении денег в особо крупном размере. Депутат провел за решеткой пять лет и вышел на свободу досрочно в 2012 году за хорошее поведение.

«Фирма «Палома-Авто» делает предпродажную подготовку, находится в Петрозаводске и имеет свою техническую базу по выполнению гарантийных обязательств – непосредственно в Петрозаводске», - сообщила Валентина Шкарина, начальник управления муниципального заказа. У фирмы из Санкт-Петербурга не было ни собственных производственных мощностей в Петрозаводске, ни договора с каким-либо местным предприятием о гарантийном ремонте поставленных сюда автомобилей. Закупать для городских медиков предполагалось «Газели». Качество отечественных автомобилей было хорошо известно, поэтому, возможно, доступность гарантийного обслуживания и стала решающим фактором в выборе поставщика. Правда, для того чтобы приобрести все десять машин, как и было запланировано, городскому управлению здравоохранения предстояло изыскивать дополнительные средства. Впрочем, Петросовет разрешил администрации одолжить три миллиона в Балтийском банке на покупку автомобилей Скорой помощи. Однако, только полностью оборудованная реанимационная машина стоила по тем меркам 750 тысяч рублей. Каждая из девяти обычных Скорых – 299 тысяч. Таким образом, на десять машин требовалось около 3,5 миллиона рублей. Тем не менее, по словам Валентины Шкариной, прошедший конкурс позволил сэкономить около 200 тысяч бюджетных денег.

Серьезная финансовая помощь была нужна и другим объектам здравоохранения Карелии. Главные врачи детских поликлиник и больниц Петрозаводска и чиновники города обсуждали состояние детского здравоохранения и совместную программу, которая была призвана это состояние изменить к лучшему. На приведение объектов здравоохранения в божеский вид врачи, кстати, просили минимальную сумму.

Практически ни в одном из детских лечебных учреждений Петрозаводска не было медицинского оборудования, которое соответствовало бы современным нормам. Во многих больницах отсутствовала даже необходимая техника. Чтобы в обозримом будущем мелькнул свет в конце тоннеля, врачи и администрация города разработали совместную программу.

«Основная затратная часть – это приобретение диагностического оборудования, - сказала Елена Козубова, главный педиатр управления здравоохранения Петрозаводска. – чтобы это сделать грамотно, нужно учитывать стандарты, которые должны быть в каждом учреждении, и рекомендации специалистов. Такие рекомендации у нас есть».

В рамках программы было запланирован капитальный ремонт Детской поликлиники №1, помещение которой пострадало во время пожара. На проектные деньги также собирались развивать медико-социальную и психолого-педагогическую службу на базе детских поликлиник. Врачи уже подсчитали, сколько на все это потребуется времени. И во сколько это обойдется.

«Расчет примерно – три миллиона рублей в год. Сама программа рассчитана на три года. И это самое необходимое, что нужно купить. А если учесть стоимость ремонта – это не такие большие деньги», - сказала Козубова. Привести детское здравоохранение Петрозаводска в соответствие с современным стандартом на такие деньги было вряд ли возможно. Однако лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Администрация пообещала врачам, что деньги будут. Даже если для этого придется продать что-нибудь из муниципальной собственности.

Таким было 21 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.