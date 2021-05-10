Из-за равнодушия коммунальщиков целый этаж дома чуть не похоронили

Жильцы целого этажа многоэтажки на Кукковке ровно 20 лет назад могли лишиться жизни. В подвале дома №3 по улице Фролова вспыхнул пожар, а ничего не подозревавшие жильцы мирно спали, дыша при этом угарным газом.

Впоследствии спасшиеся почти чудом так и говорили: первый этаж дома чуть не стал склепом для всех жильцов. В час ночи в квартиры из подвала начал поступать дым. Крепко спящие после выходного дня люди этого даже не заметили. Любови Николаевне Яковлевой повезло: ее дочь, писавшая курсовую работу, почувствовала дым и стала будить крепко спящих родителей: «Очнувшись, я почувствовала очень сильный угарный газ. Говорю — что случилось? Он говорит — мама, где-то пахнет. Мы обошли всю квартиру. И первая мысль была не о том, что в подвале возник пожар. А что горит чья-то квартира. Выскочила на лестничную площадку, попыталась выяснить причину вот этого газа. Потому что дыма как такового не было».

Запах становился невыносимым, Любовь Николаевна пыталась разбудить соседей. С первой попытки ей это не удалось.

«Началась паника. Началась оттого, что огня мы не видим, а дышать нечем. Я тогда была вынуждена снова начать будить людей. Уже настойчиво звонить»,

- продолжала рассказ Любовь Яковлева.

Приехавшие пожарные потушили огонь не сразу. На тушении работали три расчета, задымление было сильным. Пожарные сразу определили, что очагом пожара стало прибежище бомжей. Кстати, жильцы боролись с непрошенными соседями долго.

«В течение полугода я четырежды вызывала наряд милиции. С первой квартиры тоже вызывали милицию. Но милиция объяснила следующее: что этим должны заниматься ЖЭУ»,

- рассказала пострадавшая женщина.

А в ЖЭУ, как водится, кивали на милицию. Только после этого случая, который мог закончится трагедией, жилищно-коммунальное хозяйство смилостивилось. Поставило замки на подвальные двери, а двери в бытовые помещения забило гвоздями. И на этом успокоились, решив, что проблемы ночлежек тут больше не существует. Но сковырнуть замки и гвозди проще простого. Поэтому совершенно естественно, что люди стали бояться засыпать.

«Ложась вчера спать, я почувствовала такой страх! А можно ли спать? Не загоримся ли мы? Проснемся ли?»,

- жаловалась Любовь Яковлева.

В мэрии не проводилось ни одного серьезного совещения по поводу появления бомжей в наших подвалах или на чердаках. А ведь могло случиться и так, что пришлось бы хоронить целый этаж дома. Никому не хотелось, чтобы трагедия послужила поводом для решения проблемы.

Весной 2001 года начались выплаты компенсации по вкладам некоторым категориям граждан, чьи вклады были сделаны до 20 июня 1991 года. Государство расширило круг получателей, и тем не менее осчастливить удалось далеко не всех. Глядя на то, как страна своим гражданам платит по долгам, некоторые СМИ уже запустили афоризм: хороший вкладчик — мертвый вкладчик. Действительно, государство возвращало свои долги неохотно. Во-первых, круг счастливцев был по-прежнему ограничен.

«Если раньше выплачивались гражданам по 1916 год рождения, потом по 1921 год рождения, то этот круг расширяется и расширяется. И на сегодня составляет определенную категорию»,

- пояснила Наталья Малышева, главный экономист отдела вкладов банка. Это лица, родившиеся до 1928 года, ветераны Отечественной войны, инвалиды Первой и Второй групп по 40-й год рождения, плюс компенсации родителям детей-инвалидов старше 18 лет.

Во-вторых, это предварительные выплаты. Это значило, что те, кто получил часть своего вклада раньше, сегодня получить свои недостающие деньги не сможет. А между тем, максимальная сумма, на которую мог рассчитывать получатель — тысяча рублей с каждого вклада, даже если общая сумма вложения была, например, тридцать тысяч. Так что здесь выиграют только те, кто следует старому доброму финансовому правилу и не кладет все яйца в одну корзину.

«Если у вкладчика было несколько книжичек по счету, допустим, пять — то он получит пять тысяч рублей. А если у него был один вклад на общую сумму, допустим десять тысяч рублей, то он получит только одну тысячу»,

- пояснила сотрудница банка. Цифры говорят сами за себя. Если до 1991 года на пять тысяч рублей можно было приобрести автомобиль, то в 2001 году это была средняя зарплата за три месяца.

А когда гражданин мог получить всю сумму целиком, никто не знал, даже банкиры. Государство растянуло сроки погашения своих долгов аж до 2021 года — то есть как раз до сейчас! Зато повезло наследникам владельцев гарантийного вклада, родственники которых умерли в 2001 году. Они получали шесть тысяч рублей, а не одну тысячу — на ритуальные услуги. Но конечно, на государственные вклады не действовала деноминация и прочая индексация.

Таким было 10 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.