Фронтовик признался, что так и не смог простить некоторых командиров

Завтра страна отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Мы в нашей рубрике вспомним о том, какие события в эти праздничные происходили ровно 20 лет назад. Накануне основных торжеств на площади Ленина спортсмены-фронтовики возложили венки к Вечному огню в память о своих погибших товарищах.

В Петрозаводске в 2001 году проживало около семисот спортсменов-ветеранов. Они объединились в собственную ассоциацию. Не все из этих пожилых людей были на фронте, кто-то ковал победу в тылу. Но идея создать организацию бывших спортсменов пришла в голову именно фронтовикам. Уже много лет они собирались у Вечного огня, чтобы вспомнить молодость. О своих спортивных достижениях ветераны рассказывали с удовольствием. А вот о войне ее участники вспоминали с противоречивыми чувствами.

«Как в той песне — со слезами на глазах, - признал ветеран войны Василий Сайков, грудь которого была вся в орденах и медалях. - В эти дни нам очень трудно. Мы стараемся меньше вспоминать, но никуда не денешься. Вспоминаем и каждую смерть... Многие задания вспоминаются, фронтовые друзья, тяжелые дни. И голод, и холод. И обиды».

Спустя 60 лет после начала войны ее солдаты так и не простили кое-кого из своих командиров. Ветеран Василий Сайков привел сравнение, понятное всем спортсменам: «Вот я даже с проклятием вспоминаю это «ни шагу назад» и «любой ценой». Простите: боксер на ринге и то — не любой ценой. Он маневрирует, он работает. А вот приходит в голову какому-то нашему талантливому полководцу «ни шагу назад» - и вот тебе и всё. Тебя приходят и убивают». Тем не менее, ветераны были уверены, что собираться вместе и вспоминать пережитое им нужно обязательно. Несмотря на все, через что им пришлось пройти в годы войны, День Победы оставался для солдат Второй мировой войны главным праздником в жизни.

И на Октябрьском проспекте в те часы люди собирались у мемориалов. Вглядываясь в лица ветеранов Второй мировой войны испытываешь сложную гамму чувств. И уважение к этим мужественным людям, и преклонение перед их сединами, и угрызения совести за то, что героям-освободителям приходится доживать свой век не в лучшее время. На площади Жукова 8 мая 2001 года было немноголюдно. Ветеранов на пышных торжествах становилось с каждым годом все меньше. Не хотелось думать о том, что спустя какое-то время на церемонии к мемориалам будут приходить только официальные лица.

Среди ветеранов в том году были герои-защитники Смоленска. Один из них удостоился чести закопать капсулу с землей, привезенной из родного края, под мемориальной плитой на площади Победы, которая посвящена этому славному городу-герою. Затем все направились к монументу напротив — к памятнику Георгию Жукову. Его имя стало символом победы в той войне.

«Это исторический день нашей Родины. Именно Жуков 8-го мая в Карлсхорсте, это пригород Берлина, принял капитуляцию немецко-фашистской армии»,

- говорил у монумента Анатолий Котеленец, председатель Совета ветеранов Петрозаводска.

Ветераны надеялись, что детям, которые вместе с ними возлагали цветы к памятнику, никогда не придется пережить то, что выпало на долю их прабабушек и прадедушек. История — это память. А память — это совесть. И каждый год 9 мая мы понимаем — страна помнит свою историю. Городские события 9 мая 1995 года, 1996 года, 1997 года, 1999 года, 2000 года.

Петрозаводские школьники доказывали прадедам, что они тоже умеют метко стрелять. Накануне праздника в тире «Динамовец» проходили соревнования по стрельбе. Там испытывали себе в меткости ученики 25 школ города. В них военруки и учителя физкультуры отобрали сильнейших. В каждой школе собрали команду из трех человек (обязательно: два мальчика и одна девочка). Кто-то из них и раньше участвовал в соревнованиях по стрельбе, а кто-то даже не знал, как заряжать оружие.

Особенно тяжко пришлось девочкам — винтовки тяжелые, по 7 килограммов. Победители получили призы: футболки с символикой «Динамо», фотоальбомы, кассеты, фонарики. Кроме того, заодно готовились к соревнованиям в Москве, которые проходили с 1 мая по 2 июня. Московская организация «Динамо — детям» собирала по всему Северо-западному округу детей сотрудников МВД, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. От Карелии должны были поехать около 20 человек, в том числе изыскали средства, чтобы отправить 5-6 ребят от Петрозаводска. Возрождали старые традиции, ребятам с детства давали возможность попробовать свои силы в стрельбе. Армии были нужны профессиональные военные. Кто-то из этих ребят, возможно, пошел по этой стезе. Но тогда это был обычный праздник без намеков на будущее.

Таким было 8 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото wiki-karelia.ru)