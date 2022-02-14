Фестиваль Гиперборея в Карелии чуть не рухнул из-за нехватки снега

Теплая погода ровно 20 лет назад могла серьезно помешать проведению Первого фестиваля единения народов Севера, который в 2002 году было решено назвать «Гиперборея». В переводе с греческого это «страна по ту сторону северного ветра». В международном фестивале в том году собрались участвовать 16 городов шестидесятой параллели. Отечественные и иностранные «гиперборейцы» могли попробовать свои силы в лыжных гонках, подледной рыбалке, зимнем плавании. Но самые главные фестивальные развлечения могли быть «подмочены» февральским дождиком. В первую очередь рисковали остаться без зрелища любители снежных и ледовых скульптур.

«Для проведения конкурса установлены 15 кубов, - докладывала в мэрии на планерке Ирина Аникина, которая тогда исполняла обязанности начальника управления культуры. – И они заполнены снегом. Десять кубов для детских команд, к сожалению, на сегодня остаются незаполненными из-за отсутствия снега. Да и заполненные кубы – снег в них опустился на 20-30 сантиметров».

Если в ближайшие дни не похолодает, не начнется обильный снегопад, ледовых дел мастера останутся не у дел, переживали в мэрии.

Фольклорные коллективы Карелии пригласили зрителей на большой праздник. Поводом к его проведению послужили два значимых в культурной жизни республики события. А именно: подведение итогов Второго республиканского конкурса фольклорных коллективов «Истоки» и десятилетний юбилей известного ансамбля «Крууга».

Не оперных или драматических артистов пришли посмотреть зрители. В Музыкальном театре собрались ценители народного творчества. В Карелии их всегда было много. Два дня продолжался в Петрозаводске фестиваль фольклорных коллективов «Истоки», на котором были представлены все районы нашей республики. Жюри под руководством заместителя министра образования Карелии Елены Антошко было весьма сложно определить победителей. Видимо, именно тогда появилась мысль наградить всех. Мудрое решение – без подарка не остался никто. Один из призов предоставила телекомпания «Ника», архивом которой мы пользуемся при подготовке нашей рубрики. А фонд Хельми Мальми учредил специальный денежный приз, который в том году получила балетмейстер ансамбля «Крууга» Татьяна Колобова «за бескорыстное служение искусству». Ансамбль «Крууга» - один из самых известных фольклорных коллективов Карелии. За 10 лет существования ансамбля сотни мальчишек и девчонок полюбили народное творчество. Все эти годы бессменным руководителем «Крууги» была Светлана Грецкая. Она сказала: «Для меня – действительно – это жизнь. Этот коллектив – моя жизнь. Мне очень хочется, чтобы наши дети уважали нас так, как мы уважали своих родителей». Участники ансамбля тогда отметили свой первый весомый юбилей. К нему они готовились долго, но и после торжеств трудились долго и упорно, чтобы радовать своим искусством зрителей, чтобы древние карельские танцы и песни продолжали жить.

14 февраля отмечают День святого Валентина. Особую находчивость в праздновании этого дня влюбленных проявили студенты Карельского педагогического университета. Всех желающих они оковали цепями Гименея.

Любви все возрасты покорны, и День святого Валентина – это праздник для всех влюбленных, но ярче всего его отмечают все же студенты. Веселую жизнь всему вузу устроили первокурсники естественно-географического факультета. Преподаватели просили их только об одном – не мешать занятиям. Главной изюминкой забав стало открытие ЗАГСа. Добровольно оковать себя цепями Гименея могли все желающие. В любых комбинациях. Идейный вдохновитель Игорь рассказал: «Мы отпечатали бланки, и всех желающих всех полов пригласили регистрироваться. Мы тут и гарем регистрировали. А также браки между представителями одного пола». Игорь признался, что большинство в этом ЗАГСе регистрировалось нетрадиционных браков. Пошутить студенты любили.

А вот преподавателей среди брачующихся замечено не было. Всего импровизированный ЗАГС узаконил сорок браков. Юные «молодожены» нашли в узаконенных отношениях свои выгоды: «Официально можно целоваться. Безо всяких там претензий – мол, по подъездам обнимаются. А теперь я законно могу». Все пары получили свидетельства о браке. А тем, кому было рано обзаводиться семьями, могли отправить любимому человеку «валентинку». Также студенты развлекались исполнением песен о любви под гитару. Растроганные слушатели отблагодарили исполнителей чем могли. Сборы от концерта пошли на пиво исполнителям.

Таким было 14 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.