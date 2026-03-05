Спортсменка из Карелии завоевала путевку на первенство России по боксу

Воспитанница спортивной школы Костомукши, выступающая в весовой категории 54 кг, завоевала золотую медаль на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок, сообщается в паблике спортивного учреждения.

Главным итогом турнира для нашей землячки стала путёвка на первенство России. К спортивным достижениям юную костомукшанку привел Максим Безуглый.

Турнир проходил в Череповце и собрал 146 спортсменов из десяти регионов СЗФО. Карелию представляли 13 боксёров.