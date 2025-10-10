Телефонные переговоры Алекси Раумо решили засекретить

Текст, фото: Антонина Кябелева

10 октября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении Алекси Раумо, который возглавлял в Карелии центр «Мой бизнес», занимал должность заместителя директора АО «Корпорация развития РК», был советником Главы Карелии. Раумо обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: ч.4 ст. 159 (мошенничество), ч.3 ст. 160 (присвоение), чч. 2,5,6 ст. 290 (получение взятки). Раумо свою вину признавать категорически отказывается.

Обвинение в мошенничестве связано с Петрозаводским экспериментальным предприятием клееных конструкций, которое испытывало проблемы с реализацией инвестпроекта. Предприятие должно было перезаключить договор на аренду земли, который был заключен с петрозаводской администрацией. Подсудимый, узнав о трудностях, связался с представителем компании и предложил помощь, сославшись на знакомство с мэром Петрозаводска Инной Колыхматовой. За содействие, по версии гособвинения, он попросил 10 миллионов рублей. К тому же Раумо, который находился за границей, попросил оплатить ему дорогу до Петрозаводска в сумме 150 тысяч рублей. Транспортные расходы были оплачены. Прокурор настаивает, что Раумо ввел в заблуждение бизнесмена, который к тому моменту уже сотрудничал со следствием.

Раумо встретился с Колыхматовой и сообщил предпринимателю, что обо всем договорился. Представитель компании согласился для начала передать 1 миллион рублей. С этой суммой Алекси Раумо и задержали возле гостинице «Питер Инн» в декабре 2024 года. По версии гособвинения, в мэрии не были в курсе коварных замыслов обвиняемого, который ввел в заблуждение представителя компании.

Петрозаводское экспериментальное предприятие клееных конструкций фигурирует и в обвинении в получении взятки. По словам прокурора, в 2022 году Раумо предложил руководству предприятия помощь за содействие в заключении с мэрией Петрозаводска договора аренды земельного участка и снижении компенсационных выплат за вырубку деревьев. По версии гособвинения, с ноября 2022 года по январь 2023 года Раумо получил от представителя компании Сажина в общей сложности 250 тысяч рублей. На тот момент взяткодатель уже сотрудничал с правоохранительными органами.

В июне 2024 года Алекси Раумо, по версии следствия, получил еще 50 тысяч рублей от представителя Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций, вновь за содействие в снижении компенсации за снос зеленых насаждений.

В обвинении во взяточничестве замешена и компания «Норд-плюс», которая занималась развитием гостиничного бизнеса в Медвежьегорске. Раумо, который являлся на тот момент заместителем директора «Корпорации развития РК», пообещал активно продвигать проект и помочь получить средства господдержки. За свои услуги, как настаивает сторона обвинения, он получил от представителя компании Александрова 1,440 миллиона рублей.

Алекси Раумо, уволившись с должности гендиректоар центра «Мой бизнес», ухитрился оставить у себя служебный макбук. Гособвинение считает, что он присвоил себе служебную технику стоимостью более 65 тысяч рублей. Макбук оперативники изъяли из номера гостиницы «Питер Инн», где остановился Алекси Раумо в декабре 2024 года и был задержан с пакетом денег.

На судебном заседании 10 октября прокурор Константин Красников предложил изучить письменные материалы дела. Он попросил судью Оксану Булаеву провести заседание в закрытом режиме, так как, по его словам, в первых двух томах уголовного дела содержатся телефонные переговоры между Раумо, Сажиным и Александровым, дескать, в них обсуждались нюансы личной жизни. Красников отметил, что так как Сажина и Александрова нет в зале заседаний, то у них невозможно поинтересоваться, готовы ли они, чтобы телефонные переговоры с их участием стали достоянием гласности.

Алекси Раумо был категорически против проведения заседания в закрытом режиме:

«Никаких личных разговоров ни с Сажином, ни с Александровым не было никогда… Поэтому, конечно, мне странно слышать подобного рода заявления».

По его мнению, сторона обвинения пытается скрыть от общественности «зерна информации».

Оксана Булаева приняла решение провести заседание в закрытом режиме. Она отметила, что не располагает сведениями, почему Сажин и Александров не присутствуют на заседании.

Когда я уже покидала зал судебных заседаний адвокат Александр Родинов неожиданно заметил, что он сегодня видел Сажина в коридоре суда. Я пришла в суд заранее, примерно за полчаса до начала заседаний. Родионов был уже в суде.

Интересно, что напротив зала заседаний, действительно, сидел пожилой мужчина. И Родионов его видел. Но незадолго до начала процесса к мужчине подошли и сказали, что его допрашивать сегодня не будут, и он может покинуть здание. Если Родионов не ошибся, и Сажин, действительно, приходил, то ситуация становится весьма любопытной.

Если следовать этой версии, то Сажина, который по делу проходит как потерпевший, сознательно вывели «из игры», чтобы провести судебное заседание в закрытом режиме. Зачем? Что такого было в телефонных разговорах, раз потребовалась столь сложная комбинация, чтобы найти повод закрыть заседание от журналистов? Обычно, когда происходят столь странные манипуляции, интерес журналистов к происходящему вырастает многократно. Так что будем внимательно наблюдать, стараясь не пропускать судебных заседаний.