28 августа 2025, 07:21
Происшествия

Алекси Раумо пойдет под суд за взятки и мошенничество

Бывшего руководителя республиканской «Корпорации развития» будут судить за ряд преступлений
Раумо
фото «Петрозаводск говорит»

Бывшего руководителя карельского центра «Мой бизнес», «Корпорации развития Карелии», внештатного советника губернатора Карелии по связям с Финляндией Алекси Раумо обвинили в мошенничестве, присвоении и получении взятки.

Следователи установили, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года Раумо получал от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей. Деньги предназначались за содействие инвестиционным проектам по строительству завода в Петрозаводске и развитию гостиничного бизнеса в Медвежьегорске.

После прекращения трудовой деятельности в центре «Мой бизнес» он присвоил служебный ноутбук, причинив организации ущерб в размере более 65 тысяч рублей.

В декабре 2024 года Раумо ввел в заблуждение одного из предпринимателей. Он предложил за 10 млн рублей оказать содействие в предоставлении администрацией Петрозаводска земельного участка для ведения бизнеса. При передаче части взятки в сумме свыше 1 млн рублей в Петрозаводске Раумо был задержан.

Раумо заключили под стражу, а его имущество арестовали. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

