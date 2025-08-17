Большая часть учебных мест в ПетрГУ уже распределена

В ПетрГУ подвели предварительные итоги приемной кампании 2025 года. На конец минувшей недели подано 11 885 заявлений на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Зачислено 1422 человека на бюджетные места на бакалавриат и специалитет по всем формам обучения, сообщает сайт ПетрГУ.

По отдельной квоте - ветеранов СВО и их детей - зачислено 92 человека. В прошлом году был 51.

Вакантными остаются 39 мест на очном обучении, 6 мест на заочном обучении и 1 место – на очно-заочном. Это меньше, чем в прошлом году.

Больше всего заявлений было подано на «Лечебное дело» — 723 на 129 мест. Высокий конкурс был на «Фармации» (173 человека на 6 мест) и на «Социологии» (261 человек на 11 мест).

спросом у абитуриентов пользовались такие программы как «Педиатрия» (442 человека), «Строительство» (393 человека), «Информационные системы и технологии искусственного интеллекта» (382 человека), «Система обработки информации и управления» (308 человек)», «Прикладная математика и информационно-коммуникационные технологии» (300 человек), «Финансовый менеджмент» (311 человек).

Сейчас объявлен дополнительный набор. Также в рамках дополнительного приема можно подать заявление на платное обучение по договору до 18 августа на все формы обучения. Последний день подачи заявлений со сдачей вступительных испытаний — 18 августа до 17.00. Без сдачи — 21 августа до 17.00. Вступительные испытания пройдут 19, 20 и 21 августа в соответствии с расписанием. Публикация конкурсных списков — 22 августа.

Окончательные итоги приемной кампании подведут в конце августа.