Проверки при приеме на работу могут усложниться

Проверки при найме на работу усложнятся из-за нового порядка введения перечня экстремистских организаций Минюста. Проект этого порядка опубликован на портале правовой информации.

Согласно проекту приказа, помимо внесения в перечень организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности из-за экстремизма, теперь в реестр будут вноситься и «экстремистские сообщества». То есть неформальные (незарегистрированные) организации, создателям, руководителям или участникам которых вынесли обвинительный приговор по статье об организации экстремистского сообщества.

Ожидается, что это существенно усложни работодателям проверку кандидатов при приеме на работу. Придётся проверять соискателей не только на наличие судимости (что и так делают для некоторых должностей), но и на то, не числятся ли они в этом реестре как члены запрещённой неформальной группы. Механизма такой проверки пока не существует.

Если выяснится, что работник включён в реестр как член такого сообщества, компания может столкнуться с серьёзными проблемами.