Напоминаем: завтра изменится схема движения на Голиковке

Из-за подключения строящегося детского сада к сетям теплоснабжения с 18 августа закроют сквозной проезд по улице Калинина в районе пересечения с Лососинской набережной.

На время проведения работ движение по Лососинской набережной сделают двусторонним. Остановка транспортных средств на ней будет запрещена.

Временные неудобства будут действовать по 18 сентября. Автомобилистов просят руководствоваться дорожными знаками и строго соблюдать ПДД.