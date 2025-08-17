Прокуратура проводит проверку по факту смертельной аварии на «Коле»

Прокуратура Беломорского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом на трассе «Кола». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.

Предварительно установлено, что 17 августа текущего года, около 6 час. 40 мин. на 785 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» водитель автомашины «Рено Логан» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП пассажир скончался, водитель доставлен в районную больницу, где ему оказана медицинская помощь.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб выехал и.о. прокурора Беломорского района Владимир Бобро.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.