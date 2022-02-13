Чепик о будущем Кургана: 2,5 миллиарда у нас все равно нет

Вопрос будущего Кургана подняли после массовой гонки «Лыжня России» в Петрозаводске. Премьер-министр регионального правительства Александр Чепик прокатился на лыжах, а после поговорил с министром образования и спорта Романом Голубевым.

Утром 13 февраля паблик «Спорт-норма жизни Карелия» разместил фрагмент видеозаписи беседы двух чиновников. Из разговора следует, что денег на все задумки сейчас нет, поэтому нужно работать с тем, что есть, а именно с лыжными трассами. При этом от биатлона, судя по всему, политик не отказывается. Чепик предложил внести вопрос биатлона в следующий этап кластера, а уже после разработки проектно-сметной документации обговаривать дальнейшие шаги с общественностью и в случае поддержки, браться за работу.

«А что у нас с Курганом сейчас происходит? Мы же ПСД там делаем? Какие-то идут обсуждения по поводу сноса деревьев? Что там происходит? У вас рабочие группы собираются?»

- поинтересовался Чепик.

Голубев ответил, что все вопросы, связанные с проектированием лыжно-биатлонного комплекса на территории Кургана, обсуждает рабочая группа: «В том числе какие объекты появятся и приведет ли это к вырубке деревьев. Разные инициативы рассматриваются».

Премьер-министр спросил о стоимости ПСД (проектно-сметная документация). По словам министра, затраты на два этапа объектов для лыж и биатлона превысят 2,5 миллиарда рублей. Голубев уточнил, что первый этап предусматривает более миллиарда рублей. Эти деньги потребуется для создания инфраструктуры для лыж и биатлона.

Чепик заявил, что таких денег нет.

«2,5 миллиарда у нас все равно нет. Поэтому предлагаю поставить точку в этом вопросе. Думаю, что надо биатлон убирать вообще. Выводить его сейчас во второй этап – на следующие 1,5 миллиарда, - сказал политик. - А сейчас делаем в рамках того миллиарда, который есть, мы сейчас будем делать лыжные трассы и благоустройство территории, которая есть».

Премьер-министр объяснил, что он подразумевает под благоустройством. Чепик предложил убрать вагончики, в которых дети в холоде переодеваются, где некомфортно, нет ни душа, ни туалета. Видимо, премьер-министр имел в виду четыре вагончика, об установке которых 12 января сообщал спортивный паблик, который ведет министерство спорта и образования. Правда, оценка политика идет вразрез с представлением чиновников министерства о комфорте. Судя по описанию, для них комфорт складывается из нескольких окон в вагончиках и вытяжке.

Чепик предложил построить новое здание на пустыре и посмотреть, какой комплекс на Кургане получится. А когда будет готова проектно-сметная документация, Чепик предложил обсудить дальнейшие шаги с общественностью.

«Будет поддержана – будем делать, не будет поддержана – делать не будем!»

Голубев согласился скорректировать планы по проектированию.

Планы строительства на Кургане кластера зимних видов спорта с лыжно-биатлонным комплексом вызвали массу вопрос у петрозаводчан. Дискуссии не утихают, в полемику с общественниками вступили сити-менеджер Владимир Любарский и губернатор Артур Парфенчиков. Активисты выступают против строительства на территории Кургана кластера, один из аргументов горожан – редкие виды животных, которые обитают в этом месте.