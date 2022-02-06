Глава Карелии поддел активистов, защищающих лес на “Кургане”

Глава Карелии Артур Парфенчиков поиронизировал над доводами активистов, которые отстаивают лес на территории спортивного центра “Курган”. Он сопоставил необходимость развивать массовый спорт с попытками защитить обитающих на “Кургане” редких животных — разумеется, не в пользу последних.

Саркастичное высказывание губернатор допустил на своей странице в комментариях к собственному посту о победе российского лыжника на Олимпиаде в Пекине. Артур Парфенчиков пустился в рассуждения о том, что республике срочно нужно строить современные катки, трассы и трамплины, чтобы карельские спортсмены “воплотили в реальность свои самые дерзкие олимпийские мечты!”

В комментариях пользователь Сергей Михалькевич грустно отметил, что в Карелии “нет нормального бассейна, ледового дворца, 15-тысячный стадион без дела уже лет десять”. В ответ на это Артур Парфенчиков написал: “Зато у нас живут три белки-летяги в городе и его окрестностях, которые постоянно меняют своё место жительства, и есть хорошие места для закладки наркотиков в самом центре Петрозаводска”.

Хотя на уточняющий вопрос Михалькевича глава Карелии ответил, что он говорит “про все сразу”, можно предположить, что Парфенчиков имеет в виду совершенно конкретный скандал вокруг “Кургана”. Городские активисты выступают против строительства на его территории кластера зимних видов спорта; один из их аргументов — наличие на “Кургане” редких видов животных.

— Здесь живет белка-летяга, занесенная в Красную книгу Карелии. Есть такое понятие, как зонтичный вид — на него завязано много других животных и растений. И белка-летяга один из таких видов, — говорила чиновникам общественник Дарья Каликина.

В дискуссию включился и мэр Петрозаводска Владимир Любарский. “И Петрозаводскмаш про…ли, и ОТЗ, и вообще сядем, расплачемся, и ничего нам не надо — ни катков, ни стадионов” — написал градоначальник. А пользователь Илья Жарин напомнил губернатору, что белки-летяги, которых тот упомянул, охраняются государством.