Неспортивная Карелия: почему мы осталась без соревнований?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В августе родителям юных футболистов петрозаводской команды СШ-7 (спортивная школа) пришлось поволноваться. Успех начинающих спортсменов был очевиден. Они лидировали в соревнованиях, которые впервые Российский футбольный союз (РФС) проводил среди юношеских команд на Северо-Западе России.

Но участие петрозаводской команды в новом проекте оказалось на грани срыва. Как выяснилось, в Карелии нет ни одного соответствующего современным требованиям безопасности стадиона, где можно было бы провести домашние футбольные матчи. Родители, переживающие за то, что у их детей отбирают редкий шанс попасть в юношескую футбольную лигу России даже сняли ролик, пытаясь обратить внимание карельских чиновников на проблему, которая превращает республику в один из самых неспортивных регионов Северо-Запада России. Обращения были направлены и в министерство образования Карелии, и к депутату Госдумы Валентине Пивненко.

В последний момент временное решение этой проблемы удалось найти. Но пока мы разбирались с дефицитом спортивных объектов, выяснились и другие подробности современного состояния карельского спорта.

Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) была создана по инициативе РФС в 2019 году. По сути, ЮФЛ – это всероссийский турнир для футболистов-юниоров. Первая лига объединили команды продвинутых клубов и сильных спортивных школ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Путь талантливым ребятам из российских регионов до недавних пор был туда закрыт.

Ради поиска перспективных спортсменов из регионов и популяризации спорта, образно говоря, за пределами Садового кольца, РФС в 2021 году запустило два региональных турнира – на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Новая система соревнований юношеских команд построена по принципу «равный с равным». Поэтому на Северо-Западе отказались от приглашения команд из Санкт-Петербурга, где юношеские команды традиционно демонстрируют высокий уровень спортивной подготовки и где существуют свои общегородские турниры.

В Северо-западную ЮФЛ попали 10 команд, в том числе и петрозаводская футбольная команда СШ-7. По условиям первенства, игры проходят в два круга, и все команды должны сыграть друг с другом у себя дома и в гостях. В июле завершился первый круг, в результате которого СШ-7 заняла второе место в турнирной таблице. Петрозаводские футболисты только 2 очка уступили команде из Калининграда. Домашние матчи петрозаводской команды проходили на стадионе «Спартак» - единственном в республике стадионе, который, хоть с большой натяжкой, но приближается к существующим требованиям безопасности.

"Когда региональные турниры завершатся, начнутся общероссийские соревнования. На них попадут команды, которые заняли первое место в региональных первенствах. С 22 августа начинается второй круг. Наши ребята должны принять те команды, с которыми они играли на выезде. Все затраты оплачивает РФС. Наша команда отстает от лидеров всего на два очка. За круг эти очки отыгрываются. У наших парней появляется уникальный шанс попасть на общероссийский турнир. В первом круге пять матчей провели на «Спартаке». Но сейчас сотрудники полиции не подписывают план по безопасности, без которого нельзя проводить соревнования".

"Фактически возникла угроза того, что нашу команду могут исключить из лиги. Если мы вылетим из лиги, то все надежды наших детей рухнут. Откровенно говоря, стыдно за Карелию. В других регионах есть стадионы, все нормально, а у нас нет даже одного спортивного объекта, где бы можно было провести соревнования по футболу",

- рассказала Аля Ильина, мама одного из петрозаводских футболистов.

За несколько дней до начала турнира проблему все же удалось решить. Тренер команды, президент Федерации футбола Карелии Александр Смирнов рассказал, что РФС пошел навстречу юным футболистам из Петрозаводска и не стал исключать их из лиги.

«В лиге нас оставили. РФС подставил нам плечо помощи. Но играть домашние матчи мы будем не в Петрозаводске, а на полях команд-соперниц. Расходы на проезд и проживание в гостиницах нам оплатят. Единственно, мы на выезде должны организовывать эти матчи. Расходы по организации составляют в районе 50 тысяч рублей за матч. Это транспортные расходы по сопровождению участников и гостей, оплата работы охранного предприятия, скорой помощи, аренда стадиона. У нас будет 9 выездов за пределы Карелии. Конечно, на выезде играть тяжелее, дома и стены помогают. Но другого выхода нет. К тому же, в Петрозаводске мы играли без зрителей, а в других регионах матчи проходят с участием болельщиков. Это очень важно, так как способствует популяризации спорта»,

- сказал Александр Смирнов.

Какие же претензии возникли у представителей правоохранительных органов к стадиону «Спартак»? По словам Смирнова, на стадионе должны быть установлены камеры, считывающие лица и хранящие информацию в течение месяца. К тому же на стадионе должны быть отдельные помещения для сотрудников полиции, для хранения опасных предметов, обнаруженных во время досмотра, должен существовать медицинский кабинет. Есть и другие, менее трудновыполнимые требования.

3 июля по итогам проведения матча в Петрозаводске сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение требований по безопасности. Материалы направлены в суд, в полиции ждут судебного решения и не согласовывают проведение спортивных мероприятий.

Александр Смирнов уверен, что браться за реконструкцию стадиона «Спартак» нужно было еще несколько лет назад. По его словам, средств на то, чтобы полностью устранить все замечания и довести «Спартак» до нормативного уровня, в настоящий момент нет. «Что-то, конечно, делается, работа не стоит на месте. Но три аварийные трибуны у нас закрыты. Хотя, когда мы тренируемся, стадион «Спартак» выглядит намного лучше, чем, к примеру, стадион в Котласе или в Гатчине», - заметил Смирнов.

Президента Федерации футбола Карелии беспокоит, что в Карелии нет ни одного стадиона, где можно было бы проводить соревнования по футболу, легкой атлетике и другим видам спорта:

«К своему стыду, я видел, как летом закрыли соревнования легкоатлетов, когда на «Спартаке» проходил Кубок Карелии. Ни один стадион в Карелии не отвечает установленным требованиям».

По словам Смирнова, теоретически была возможность провести домашние матчи команды СШ-7 в других карельских городах – в Сегеже или в Сортавале. Однако и там стадионы не готовы для проведения соревнований.

«У нас нет ни одного объекта»,

- сказал Смирнов.

По его словам, в республике девять искусственных полноразмерных полей, расположенных в Беломорске, Сегеже, Костомукше, Медвежьегорске, Петрозаводске, Олонце, Питкяранте, Сортавале. Однако, ни один спортивный объект, образно говоря, не доведен до ума.

На своей страничке «ВКонтакте» министр образования Карелии Роман Голубев так ответил на обращение карельских футболистов:

«В ближайшее время планируется выделение финансовых средств на устранение ключевых замечаний по стадиону от правоохранительных органов. Мы не должны и не можем игнорировать обеспечение безопасности во время игр, а стадион «Спартак» объективно не соответствует современным требованиям. «Спартак» требует реконструкции, и она будет осуществлена, работы по подготовке проектно-сметной документации уже начались. Также Министерством ведется плановая работа по развитию инфраструктуры футбола: реконструированы стадионы в Сортавале, Сегеже, Суоярви, проводится реконструкция стадиона «Юность» в Петрозаводске».

Ответ, откровенно говоря, обескураживает. В нем нет конкретных сроков, когда в Карелии появится хотя бы один спортивный объект, соответствующий современным требованиям безопасности. Из ответа министра не ясно, почему уже реконструированные стадионы по-прежнему не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. А фраза «министерством ведется плановая работа по развитию инфраструктуры футбола» и вовсе выглядит как издевательство. Это что же за такой хитрый план, когда Карелия не может на своей территории даже домашний матч провести?

Задумайтесь, в Карелии нет ни одного спортивного объекта, пригодного для проведения соревнований по футболу или, скажем, легкой атлетике. Самое время говорить о катастрофе в области спорта. Почему-то наши, далеко не самые богатые соседи такие стадионы имеют, а в Карелии разве что басни продолжают рассказывают о плановой работе.

Мне кажется, что история с футбольной лигой просто обязана стать последним сигналом карельским чиновникам. Хотя, возможно, и эта позорная ситуация ничего не изменит….