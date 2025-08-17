Последний день недели будет облачным

На территории Карелии будет облачно с прояснениями, а также может местами пройти небольшой дождь. Погодой поделились синоптики из Карельского ЦГМС.

Днем температура в Карелии будет варьироваться от +17 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.

В Петрозаводске будет чуть холоднее, максимальная температура – 20 градусов. Также жители и гости города могут ждать небольшой дождь. © «Петрозаводск говорит»