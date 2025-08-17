В Китае проходят первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В столице Китая проводятся первых в истории Всемирные игры с участием человекоподобных роботов. Мероприятие включает в себя сразу 487 соревнований в 26 категориях: от бега и футбола до более профильных для роботов задач, вроде уборки гостиничных номеров. 280 команд из разных стран показывают, что могут гуманоидные машины, пишет Hi-Tech Mail.

Саму арену оснастили по последнему слову техники — чтобы роботы-участники чувствовали себя комфортно. На стадионе обустроили 4 основные площадки для соревнований, включая беговую дорожку, футбольное поле, боксерский ринг и декорации в стиле отелей, больниц и складов. А также добавили «зоны поддержки» с док-станциями и специальной системой контроля воздуха.

Сообщается, что наблюдать за соревнованиями можно онлайн.