В Петрозаводске ночь была неспокойной

Ровно в полночь первый удар приняли на себя центр города и район Октябрьского проспекта – они частично остались без горячей воды из-за аварии на сетях АО «ПКС-Тепловые сети».

Далее, судя по сообщениям ЕДДС Петрозаводска, пострадала Ключевая. В час ночи здесь пропало электричество. Причина - авария на сетях АО «ОРЭС- Петрозаводск».

Оставшись без электричества, остановилась и водонасосная станции АО «ПКС-Водоканал», которая обеспечивала микрорайон горячей водой.

Около трех ночи электроснабжение Ключевой было восстановлено. А насосную станцию смогли запустить несколько позже. ЕДДС сообщила о восстановлении горячего водоснабжения в городе к шести утра.