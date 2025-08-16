Водителей предупредили об еще одной проверке

17 августа на территории всей Карелии пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Карелии.

Цель проверок – предотвратить ДТП из-за пьяных водителей. Сотрудники госавтоинспекции призывают жителей и гостей Карелии соблюдать ПДД, не позволять себе и другим садиться за руль пьяным.

Ранее в Пряжинском районе машина вылетела в кювет. © «Петрозаводск говорит»