Без вариантов. Горожанам объяснили, чем полезна вырубка “Кургана”

Текст: Георгий Чентемиров

Заседание рабочей группы по строительству на “Кургане” кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки. Мероприятие проводили в конференц-зале спорткомплекса, и организатор — Минобразования республики — из-за коронавирусных ограничений не собирался пускать в зал более пятидесяти человек. В результате множество общественников остались на улице, чем были сильно недовольны.

Происходящее снимала жительница Петрозаводска Наталья. За несколько минут до мероприятия в здание вошла женщина в шубе. И ей не понравилась направленная в лицо камера мобильного телефона. Завязалась стычка, телефон Натальи полетел на землю. Вечер переставал быть томным.

— Давайте проведем встречу на улице! Здесь не холодно! — упрашивали оставшиеся за дверью горожане. Тщетно. Как позже сообщила активистка Дарья Каликина, людям даже не дали погреться в кафе, которое специально по такому случаю закрылось раньше положенного.

Кстати, попав в здание, женщина в шубе на заседание не пошла.

Рубки неизбежны

Скандалы вокруг “Кургана” гремят с конца прошлого года. Сперва городские активисты узнали о планах властей построить дорогу прямиком по Зеленой тропе, идущей вдоль территории спорткомплекса. Дорогу после шумных возмущений общественности забраковали. Но спортивный кластер, к которому она должна была вести, остался. И многие местные жители уверены, что этот кластер похоронит “Курган” как популярное место отдыха, прогулок, катания на лыжах и занятий массовым спортом.

С этого-то вопроса и начал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

— Действительно, это уникальный объект. Мы все любим “Курган”. Я вырос на Голиковке и в детстве тоже здесь гулял, мы ходили на пляж… “Курган” никогда не будет закрыт для жителей города, таких планов не было и нет.

Первая очередь кластера — лыжно-биатлонный комплекс стоимостью миллиард рублей. Он расположится вдоль берега Лососинки. Голубев признал, что соревновательная зона вдоль трасс будет ограждена, но только на время состязаний.

На встречу пригласили спортсменов (они, очевидно, должны были компенсировать активность защитников леса). Экс-председатель Федерации лыжных гонок Карелии Марина Логвинец считает, что “Курган” переполнен другими видами спорта. Из-за этого у лыжников проблемы с доступом в тренажерный зал и даже на трассы. Нет комфортных условий для переодевания, подготовки лыж. Общий посыл специалиста — реконструкция необходима, и в первую очередь нужны новые трассы.

Общественники подготовили множество вопросов, озвучивать которые выпала честь Анастасии Неровной.

— На территории “Кургана” будут ли масштабные вырубки под кластер? И каков их объем? — спросила Неровная.

— Предполагается строительство зданий и сооружений. Естественно, предполагается и вырубка, — ответил Роман Голубев. Площадь рубок он не назвал, это пришлось делать Неровной. Как подсчитали активисты, новый комплекс “отберет” у “Кургана” 15 гектаров, и часть сейчас их сейчас занята лесом.

Расспрашивали про востребованность нового объекта. За несколько дней до заседания рабочей группы председатель карельской Федерации биатлона сказал, что этим видом спорта занимаются 350 человек. Активисты полагают, что эта цифра смотрится несерьезно на фоне огромного числа горожан, которые сегодня приходят на “Курган” отдохнуть.

Отдельный вопрос — стрельбище. Именно плохое стрельбище — один из важных факторов, который не позволяет проводить на “Кургане” серьезные соревнования. Заслуженный работник физкультуры и спорта Карелии Леонид Байтман предложил просто увеличить стрельбище, но это, оказывается, сделать категорически невозможно: оно смотрит на юг, а должно на север, чтобы спортсменов не слепило солнце.

— Добавьте козырек! — воскликнул Байтман.

Парировать это предложение сходу чиновники не смогли. Роман Голубив поручил к следующему заседанию подготовить ответ на вопрос, почему нельзя реконструировать существующее стрельбище (оно, кстати, было построено за огромные деньги лишь 12 лет назад).

Катком по белкам

Общественник Дарья Каликина рассказала о редких и краснокнижных видах животных и растений, обитающих на “Кургане”.

— Здесь живет белка-летяга, занесенная в Красную книгу Карелии. Есть такое понятие, как зонтичный вид — на него завязано много других животных и растений. И белка-летяга один из таких видов. Здесь обитает краснокнижный белоспинный дятел. Произрастают растения, рекомендованные для биологического надзора. Мы направили в природоохранную прокуратуру обращение, чтобы предотвратить противоправные действия.

По словам Каликиной, Институт биологии подготовил для заказчиков отчет о наличии на территории краснокнижных видов.

"Упоминается, что на территории проживает белка-летяга, и были “заточкованы” места ее обитания. Сейчас, изучая схему кластера, специалист понимает, что биатлонная трасса будет проложена там, где расположено дупло белки-летяги. Прошу объяснить общественности, как организаторы допустили растрату бюджетных средств на проектирование кластера, понимая, что строить его нельзя, и как вообще его собирались построить в нарушение закона",

— сказала Каликина.

Ответа на эту претензию не последовали, просьбу общественников включили в протокол.

Каликина также со ссылкой на эколога заявили, что рубка на “Кургане” приведет к ветровалу и погубит существующие трассы. Корни елей расположены близко к поверхности и тесно переплетены. По ее мнению, нельзя даже расширять трассы, не говоря уже о массовых рубках.

Анастасия Неровная считает, что спорт развивать надо, но кластер в этом не поможет.

"Мы поговорили с сотнями спортсменов, привлекли много экспертов. Многие горожане за развитие спорта и за создание кластера. Но когда люди узнают о масштабах трагедии, они говорят: точно не такой ценой. “Курган” важно оставить людям. Что нужно спортсменам и детям? Теплые раздевалки, туалеты, а вы не хотите навести порядок в том, что есть".

Дарья Каликина обратилась к присутствовавшему на встрече мэру Владимиру Любарскому: спасите “Курган”, и благодарные потомки вас не забудут. Любарский порыв не оценил.

— Кто-то с оптимизмом смотрит на происходившее сегодня мероприятия, а я с грустью. Только один раздел — экологический — был предметным и по существу. Все остальное… Коллеги, если мы пришли сюда разговаривать лозунгами, мы далеко не уйдем, — ответил градоначальник.

Любарский отмел предложения поискать для кластера другое место. Где-то земля принадлежит Министерству обороны, где-то — частным лицам, и ее нужно выкупать. А кластер, по его мнению, необходим. Мэр констатировал, что Петрозаводск “опустел”; туристы едут сквозь него, не задерживаясь, и городу, как воздух, нужны новые привлекательные объекты.

— Все едут в Петрозаводск транзитом. Всем интересы Рускеала, Ладожские шхеры, Кижи… Петрозаводск неинтересен никому, потому что здесь нет точки притяжения.

Почему такой точкой притяжения для туристов должны стать лыжные трассы и стрельбище, не вполне понятно. Пока видится так, что горожанам предлагают выбрать между развитием спорта высших достижений и популярным местом отдыха. Так себе альтернатива; впрочем, и ее толком нет, ведь вопрос фактически решен. Однако есть и третий вариант — что кластер попросту не построят. У Карелии уже есть опыт громких, но не реализованных проектов.