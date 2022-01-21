Жители Карелии умирают катастрофическими темпами

О степени влияния эпидемии коронавируса на смертность населения можно судить по официальным статистическим данным. Судя по цифрам, опубликованным Карелиястат, Карелия переживает демографическую катастрофу.

За январь-сентябрь 2021 года естественная убыль населения республики, то есть преобладание смертности над рождаемостью, составила 5049 человека. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,7 раза! В целом, число умерших достигло 8922 человека. Уровень смертности (число умерших на 1000 населения) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 31,3%.

Если взять данные за девять месяцев 2020 год, когда коронавирус только начал свое наступление, то мы увидим следующую картину.

В январе-сентябре 2020 года за счет естественной убыли численность населения Республики Карелия сократилась на 3016 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, естественная убыль населения увеличилась на 20,1%. Напомним, в 2021 году увеличение составило 1,7 раза.

За девять месяцев 2020 года в Карелии умерло 6880 человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 3,1 %. При этом уровень смертности по сравнению с 2019 годом увеличился на 3,4%

Пугает, что в 2021 году уровень смертности увеличился уже на 31,3 процента, то есть почти в 10 раз!

Очевидно, что столь катастрофические темпы увеличения смертности связаны не только непосредственно с короновирусом, но и с последствиями этой болезни, а также снижением доступности медицинской помощи по другим заболеваниям.