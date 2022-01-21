Некоторые радиоканалы временно не будут работать в Петрозаводске

Радиотелевизионный передающий центр РК предупредил жителей Петрозаводска о кратковременных перерывах в вещании. Они произойдут в период с 24 по 30 января, то есть на следующей неделе.

Вещание придется прервать, потому что необходимо проводить профилактические или другие плановые работы. Но из-за неподходящей погоды некоторые из них могут перенести на другое время.

Пока что в РТПЦ сообщили, что 24 января в Петрозаводске с 08:00 до 13:00 не будут работать «Русское Радио», «Радио Максимум», «Юмор FM», «Дети FM». На следующий день, 25 января, в тот же промежуток времени отключат «Ретро FM». // Фото: StockSnap/Pixabay.com