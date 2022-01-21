Мэр объяснил, как выбирают улицы Петрозаводска для уборки снега

Мэр Петрозаводска сообщил, что кроме большого потока негатива, связанного с уборкой снега в городе, появились и сообщения с благодарностями. Владимир Любарский объяснил, по какому принципу выбирают улицы, с которых ночами вывозят снег.

- Сегодня определенно можно сказать о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, заявил мэр.

Он рассказал, что с 17 января каждую ночь на городских улицах работают звенья компаний, привлеченных на вывоз снега. Объекты выбирают исходя из траффика и количества поступивших обращений.

Так, прошлой ночью особое внимание уделили путепроводам. В ночь на 22 января будут вывозить снег с улиц «Правды», Луначарского, Чапаева, Лососинского шоссе, набережной Варкауса, Первомайского и Октябрьского проспектов.

Тем временем в соцсетях появляется очень много «благодарностей» за безопасность передвижения и комфортную среду. Петрозаводчане размещают фотографии заваленных снегом тротуаров. // Фото: источник