«Оптимизация» местного самоуправления - это конец демократии

Текст: Андрей Мазуровский

Назовите самое страшное слово нашего времени? Вы угадали, это - «оптимизация». Когда мы слышим его, воображение рисует самые страшные картинки из фантастических фильмов: разрушенные здания, заброшенные земли, расстроенные, обиженные и несчастные люди и безучастные лица чиновников, менторским тоном доказывающих всем, как здорово стало жить в результате их деятельности.

А казалось бы, прекрасное слово, в переводе означающее «улучшение». Оптимизировать - значит при наименьших затратах добиваться максимальной пользы, делать жизнь лучше и комфортней.

Давайте же окинем взором вчерашний день и оценим последствия «оптимизации». Кому стало лучше, когда закрыли многие больницы, амбулатории, детские сады, школы, профессиональные училища, учреждения дополнительного образования, спортивные школы, дома культуры и клубы, почтовые отделения и библиотеки? Вы думаете, больше оптимизировать нечего? Ошибаетесь: теперь «оптимизация» идет полным ходом в налоговых структурах. Причем катком эта она проходит в первую очередь по муниципальным районам. Как всегда, экономия бюджетных средств, (что и является главной задачей власти) идет за счет удаленных, малозаселенных территорий. Скорость процессов «оптимизации» беспрецедентна, и масштабы ее уже просто пугают. Наступление идет по всем фронтам.

Добрались и до местного самоуправления. Оказалось, что оно, по мнению некоторых горе-законодателей, тоже лишнее звено, которое надо «оптимизировать». Ведь не справляются самоуправление со своими задачами, коммунизм не сумело построить, значит, надо убрать.

Мы помним главную цель предыдущей реформы – приблизить местное самоуправление к населению путем создания муниципальных образований низового уровня сельских и городских поселений. Это вытекало из самой логики конституционных норм. Люди должны были сами решать свои насущные жизненные проблемы, широко и активно быть вовлеченными в этот процесс, а государство обязано было для этого создавать необходимые условия, внедрять стимулы и возможности такого участия. И главное, оно должно были определить механизм реализации самоуправления населения, прежде всего, определив источники нормального финансирования.

Все знают, что денег в России много, но сконцентрированы они и крутятся в Москве и крупных городах, конечно же, раскиданы по счетам в заграничных банках, а вот на людей, живущих и работающих в глубинке, их всегда не хватает. Не секрет, что годовые бюджеты местных поселений, а порой городских и муниципальных районных, - это суммы, сопоставимые с ценой одного праздничного ужина олигарха.

Но финансы, даже в условиях некоторого экономического подъема, пролетали мимо муниципалитетов. Органы местного самоуправления оказались без достаточной финансовой поддержки. Это не местная власть не справляется, это государство не выполнило свою задачу! А теперь перекладывает вину с больной головы на здоровую.

А ведь к кому идут люди, если не горит на улице лампочка, если дорогу замела метель, и колодец не работает, и крыша протекает, и автобус не ходит, и медик не ведет прием? Идут в поселковую администрацию, конечно же. Главам поселений не позавидуешь. Они как буфер. С них спрашивают за все, что происходит в стране.

Конечно, в последние годы у населения углубилось разочарование, усилилось чувство безысходности, понимание того, что там, «наверху», никому до них нет дела. Однако меня всегда поражал оптимизм живущих в глубинке людей: они из старых штор умудряются шить сценические костюмы, вызволяют из беды ближних, сами убирают улицы и сажают цветы, чистят лопатами катки, устраивают праздники и делают много добрых дел. Часто инициаторами становятся самые активные люди, избранные депутатами поселений, которые пытаются донести свои беды до районных властей. А теперь их всех заменит староста, работающий на добровольной основе? Чушь полная!

О людях, конечно, вспомнят, но только на период выборов, когда партия власти опять начнет давать радужные обещания и будет раскупать свой электорат… // Фото: Alicefoxa / Pixabay